Uk, Birmingham dichiara bancarotta: 760 mln di sterline di debito

Profonda crisi finanziaria per Birmingham, seconda città dell’Inghilterra per numero di abitanti dopo Londra, insieme a Manchester, con quasi 3 milioni di persone. L'amministrazione comunale ha dichiarato di non essere più in grado di far fronte ai debiti e ha avviato le procedure di "una bancarotta di fatto". Sulla carta gli enti locali britannici non possono - per legge - essere lasciati andare in fallimento come un'azienda per questo, invocando la cosiddetta Section 114 della normativa, il Consiglio comunale ha dichiarato formalmente lo stato di crisi finanziaria, che fa attivare il divieto di procedere ora a qualunque nuovo impegno di spesa e l'obbligo di definire un piano finanziario d'emergenza entro i prossimi 21 giorni. Le autorità locali hanno riferito che tutti i servizi che comportano nuove spese verranno interrotti immediatamente, ad eccezione dell'assistenza alle persone vulnerabili e dei servizi legali.