Hong Kong, unioni civili coppie omosessuali: via libera da Alta Corte

Gli 80 anni di Bernie Sanders: dai diritti civili alle presidenziali

L’esponente indipendente del Partito democratico degli Stati Uniti è nato a Brooklyn, New York, l’8 settembre 1941. Sin da ragazzo ha portato avanti numerose battaglie a favore dei più deboli. Ha preso parte alle primarie per le predisenziali, lasciando il posto prima a Hilary Clinton e poi a Joe Biden. Il senatore oggi è promotore di un piano da 3,5 trilioni di dollari per sanità pubblica, cambiamenti climatici e sostegno a bambini e genitori a basso reddito

Il senatore americano Bernie Sanders l’8 settembre 2021 compie 80 anni. Politico indipendente ma affiliato ai Dem, è l’anima socialista e dell’ala sinistra del Partito Democratico statunitense. Da sempre attento ai diritti civili, nel 2016 ha visto infrangersi il sogno di correre per la Casa Bianca quando l'establishment del partito scelse di sostenere Hillary Clinton al suo posto. Ci ha poi riprovato nel 2020, ma alla fine ha fatto un passo indietro lasciando via libera alla candidatura di Joe Biden

Sanders si definisce socialista. Laureato in Scienze politiche a Chicago, già nel periodo studentesco è sempre stato in prima linea come attivista nel movimento per i diritti civili degli afroamericani. La politica ha sempre animato la sua vita e le sue battaglie. Le sue idee politiche sono sempre state molto chiare: pacifista convinto, ambientalista di ferro e sostenitore dei diritti civili, crede nella redistribuzione dei redditi per colmare almeno in parte il gap tra i più ricchi e le classi meno abbienti