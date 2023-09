Usa, afroamericana incinta uccisa dalla polizia in Ohio

La 21enne ha perso la vita il 24 agosto, fuori da un negozio di alimentari a Blendon Township. Insieme a lei è morta anche la bimba che portava in grembo. L’episodio è documentato in un video, diffuso dalle autorità: un agente chiede alla giovane di scendere dalla macchina dove si trova, lei accelera

Una donna afroamericana incinta, di 21 anni, di Columbus, in Ohio, è stata uccisa dagli agenti il 24 agosto fuori da un negozio di alimentari a Blendon Township. Insieme a lei è morta anche la bimba che portava in grembo. L’episodio è documentato in un video, diffuso dalle autorità dell'Ohio, dove si vedono le immagini riprese dalla bodycam degli agenti, in cui si vedono gli ultimi istanti di vita della giovane.