Francia, vietato indossare la tunica abaya a scuola

La decisione è stata presa dal ministro dell'Istruzione Gabriel Attal in nome della laicità. Ma buona parte della comunità musulmana contesta la norma e considera la Abaya una tenuta culturale e non religiosa

In Francia è vietato indossare la tunica abaya a scuola . Il dibattito andava avanti da mesi: sempre più studenti indossano a scuola l'abito che copre il corpo interamente lasciando scoperti solo piedi e mani, spesso associato alla tradizione islamica. Ma è stato un dato a spingere il Ministero dell'Educazione a vietare formalmente la Abaya e il Qamees, l'equivalente maschile in tutte le scuole pubbliche. Nell'anno scolastico appena concluso le segnalazioni di atti contrari alla laicità sono aumentate del 120% rispetto all'anno precedente. La decisione non piace però a buona parte della comunità musulmana che considera la Abaya una tenuta culturale e non religiosa. ( LE PEN: "MULTEREMO LE DONNE CHE INDOSSANO IL VELO" )

La decisione

La decisione, ha spiegato il ministro dell'Istruzione Gabriel Attal (che nel rimpasto di governo di fine luglio ha preso il posto del precedessore Pap Ndiaye), è uno dei primi atti da responsabile del dicastero e sarebbe stata presa in nome della laicità. Indossare l’abaya è secondo Attal "un gesto religioso, volto a testare la resistenza della Repubblica al santuario laico che la scuola deve essere", aveva detto promettendo misure ferme che ha confermato durante l’intervista televisiva. "Quando si entra in un'aula, non si deve essere in grado di identificare la religione degli alunni guardandoli", ha spiegato a TF1. Per il Consiglio francese della fede musulmana (Cfcm) l'abaya non è un simbolo religioso musulmano. Secondo Haoues Seniguer, docente dell’Iep di Lione e specialista di islamismo sentito dall’Afp, il suo uso è "più ambivalente di un velo".