Copenaghen, sparatoria a Christiania. "Diverse persone" colpite

“Diverse persone” sono state colpite durante una sparatoria scoppiata nella serata di oggi, 26 agosto, a Copenaghen, nel quartiere di Christiania, come ha fatto sapere la polizia locale sui suoi profili social. È quindi partita una grossa operazione delle forze dell’ordine in una zona di cui recentemente si è parlato in particolare per le guerre tra spacciatori. Christiania - un quartiere parzialmente autogovernato, con status semi-legale di comunità indipendente dal 1971 - è conosciuta soprattutto per la via conosciuta come “la strada dei pusher”, dove è facile acquistare dosi di marijuana e hashish. A inizio mese un gruppo di residenti aveva chiuso la strada, proprio per via dell'aumento del livello di violenza legato alla vendita delle droghe.