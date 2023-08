Guerra in Ucraina, Papa Francesco: la diplomazia costruisce sempre

La diplomazia come ponte per costruire il dialogo, per tracciare la strada dove l’unità supera il conflitto. È il messaggio di Papa Francesco in occasione dell’incontro russo della gioventù” (“Vserossijskaja Vstreča Molodëži”), il festival della gioventù cattolica in Russia in corso a San Pietroburgo. In video conferenza, il Pontefice ha fatto un chiaro riferimento al conflitto in Ucraina e ai ragazzi, provenienti da tutta la Russia, da Kaliningrad a Vladivostok, ha chiesto che “la Chiesa non sia come una dogana, dove si seleziona chi passa e chi no”.