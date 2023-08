Tempesta a La Mecca, fedeli trascinati via dal vento. VIDEO

Violenti temporali, accompagnati da fulmini e raffiche di vento fino a 80 chilometri orari, hanno colpito ieri la regione di La Mecca e la città santa per l’Islam. Nei video diffusi sui social, si vedono i pellegrini che stavano eseguendo il tawaf - la deambulazione intorno alla Kaaba - scivolare a causa delle intense precipitazioni e del vento. Altre immagini, raccolte da Al Jazeera, mostrano cittadini di La Mecca e pellegrini trascinati via dalla forza del vento. E ancora, un fulmine ha colpito l'iconico hotel Fairmont Makkah Clock Royal Tower.

Precipitazioni intense ed allagamenti

Sul quartiere di Al-Kakkiyah sono caduti 45 millimetri di pioggia in 24 ore. Alcuni video, riporta Al Jazeera, mostrano anche piccoli allagamenti che hanno costretto le persone a cercare rifugio. Le precipitazioni non sono ancora finite: le previsioni parlano infatti di ulteriori tempeste per oggi, che portano pioggia, vento e fulmini sia su La Mecca sia in altre zone dell’Arabia Saudita occidentale. Oggi, secondo quanto stabilito dal governo regionale, le scuole in alcune parti della città sono rimaste chiuse per ragioni di sicurezza.