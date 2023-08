Petrolio, l'Ecuador ferma le trivelle in Amazzonia con un referendum

Mondo

Fernando Villavicencio , uno dei candidati alle elezioni presidenziali in Ecuador, è stato ucciso a colpi di pistola al termine di un comizio della campagna elettorale a Quito. Nell'attentato sono rimaste ferite anche nove persone che si trovavano nel luogo in cui si stava svolgendo la manifestazione, tra cui una candidata al Parlamento e due agenti di polizia

L’omicidio è stato rivendicato dall’organizzazione criminale Los Lobos . In un video su Twitter, la banda legata al cartello narcos di Jalisco minaccia anche altri politici del Paese. Il filmato mostra una ventina di uomini incappucciati: uno di loro legge una nota a nome dei leader del gruppo e avverte il popolo che prenderanno misure forti contro i politici corrotti che non mantengono le promesse o usano milioni di dollari per finanziare le campagne elettorali (nella foto, gente in fuga durante la sparatoria)

Giornalista e attivista politico, 59 anni, Villavicencio era candidato per un partito vicino al governo e delfino dell'attuale presidente Guillermo Lasso. Nel Paese è stato dichiarato lo stato di emergenza per 60 giorni. "Le Forze Armate in questo momento sono mobilitate in tutto il territorio nazionale per garantire la sicurezza dei cittadini, la tranquillità del Paese e le elezioni libere e democratiche del 20 agosto", ha detto il presidente uscente Guillermo Lasso in un discorso trasmesso su YouTube