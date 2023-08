Canale di Panama bloccato a causa della siccità: 200 navi in attesa

I dati del traffico raccolti dal Wall Street Journal mostrano come i transiti giornalieri siano diminuiti e le navi "in coda" stanno aumentando

La siccità rischia di mandare ko il Canale di Panama. Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, infatti, ci sarebbero almeno 200 navi in attesa di attraversare il Canale dopo che le autorità hanno bloccato il transito per conservare l'acqua alla luce di una grave siccità che ha colpito il Paese. Il Wall Street Journal cita i dati del traffico del cruciale snodo marittimo secondo i quali i transiti giornalieri sono scesi a 32 il mese scorso rispetto alla media di 36 in condizioni normali, e le navi 'in fila' stanno aumentando.