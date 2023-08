Amanda Knox incinta, è in attesa del secondo figlio

Cronaca

Amanda Knox a Modena: Mondo aveva deciso che ero colpevole

La 31enne americana è tornata in Italia per la prima volta dall’assoluzione per l’omicidio di Meredith Kercher. Ospite del Festival della giustizia penale ha detto: “Su di me è stata creata una storia falsa e infondata. Vorrei incontrare il pm Minnini”

A Modena è il giorno di Amanda Knox, tornata in Italia per la prima volta dopo l'assoluzione nel processo per l'omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa a Perugia l’1 novembre del 2007. Ospite del Festival della giustizia penale, la 31 enne tra le lacrime ha detto che su di lei “è stata creata una storia falsa e infondata”

Amanda Knox ha parlato di Rudy Guede, in carcere per concorso in omicidio. “Il primo novembre 2007, un ladro, Rudy Guede è entrato nel mio appartamento, ha violentato e ha ucciso Meredith - ha detto Amanda - Ha lasciato tracce di dna e impronte. È fuggito dal Paese, processato e condannato”