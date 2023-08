Usa, pistola nello zaino di bimbo di 3 anni all'asilo, padre arrestato

Un bambino di tre anni aveva con sé, dentro lo zainetto, una pistola. L'episodio è avvenuto in Texas negli Stati Uniti, dove l’insegnante dell’asilo del piccolo ha subito allertato le forze dell’ordine. A finire in manette è stato il padre, Pete Robles, 35 anni, mentre il bambino è stato posto in custodia protettiva presso i servizi di protezione dell’infanzia.

L'episodio in Texas

Si tratta dell'ennesimo caso negli Stati Uniti in cui un minore maneggia involontariamente un arma da fuoco, dopo la morte del bambino di 6 anni ucciso da uno di 9. "Questo incidente sottolinea l'importante collaborazione tra il personale della scuola le forze dell'ordine. È stata intrapresa un'azione rapida per affrontare la situazione e procedere all'arresto", ha spiegato il capo della polizia di San Antonio William McManus, sottolineando che "non ci sono attualmente minacce alla sicurezza della scuola o dei suoi studenti". Robles per ora non ha un avvocato e l'udienza preliminare è stata fissata per il 12 settembre.