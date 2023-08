Stati Uniti, fanno il bagno in acque infestate da batterio: tre morti

Salute e Benessere

La carica delle infezioni estive, i più a rischio sono i bambini

Se nei mesi caldi si riducono le malattiere virali respiratorie, lo stesso non vale per quelle che prendono di mira l'intestino o per alcuni batteri che si diffondono con la sabbia e che vedono, proprio in questo periodo, larga diffusione. 'Nei pronto soccorso pediatrici in estate i casi che arrivano sono in numero contenuto e dovuti soprattutto a traumi e infezioni intestinali', spiega Susanna Esposito, responsabile del Tavolo tecnico di malattie infettive della Società Italiana di Pediatria

L'estate è spesso la stagione delle gastroenteriti, che attraverso virus e batteri colpiscono in particolare i bambini. Veicolati da cibi mal conservati o da bagni in piscinette senza un'adeguata manutenzione dell'acqua, in estate circolano maggiormente i virus che provocano diarrea, vomito e modesto rialzo termico

"I più diffusi sono il rotavirus e il norovirus che per i bambini sotto l'anno di vita possono essere pericolosi a causa del rischio di disidratazione. Per questo, in caso di sintomi, è bene non aspettare troppo prima di rivolgersi al proprio pediatra", spiega Esposito, professoressa ordinaria di Pediatria all'Università di Parma