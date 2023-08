Rogo ThyssenKrupp, Harald Espenhahn condannato a 5 anni

Arrestato in Germania Harald Espenhahn, il manager della ThyssenKrupp condannato per il rogo che nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 nell'impianto di Torino costò la vita a 7 operai. L'arresto è di qualche giorno fa ma la notizia è stata diffusa questa mattina. La condanna è di 5 anni, massimo della pena in Germania per omicidio colposo. Espenhahn non ha ancora scontato un solo giorno di carcere, nonostante il tribunale di Hamm avesse confermato la sentenza italiana nel febbraio 2020. Inoltre la sentenza italiana è stata quasi dimezzata dalla giustizia tedesca. Nel luglio 2020 la Corte Costituzionale tedesca aveva inizialmente accolto il ricorso di Espenhahn, per poi respingerlo perché non sarebbe stato giustificato perché “mancavano i presupposti”.