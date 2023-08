Canarie, incendio a Tenerife: autorità pronte ad evacuare 3800 persone

Diversi roghi hanno già devastato più di 2600 ettari dell’isola in uno degli incendi più complicati e impegnativi degli ultimi decenni. Il caldo estremo e le condizioni meteorologiche stanno complicando il lavoro dei vigili del fuoco

Il governo regionale delle Canarie è in stato di allarme per uno degli incendi più devastanti che hanno colpito l’isola. Il rogo, scoppiato martedì sera, sta imperversando in un'area di boschi e gole e, secondo gli ultimi dati forniti dalle autorità, sono bruciati più di 2.600 ettari su un perimetro di oltre 30 chilometri.