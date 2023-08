USA, polizia salva un procione con la testa incastrata in un barattolo

E' successo in Ohio e il video girato dalla body cam degli agenti è diventato letteralmente virale. Non appena l'animale ha capito di non essere più in difficoltà, però, è scappato via verso il suo ambiente naturale

Due agenti di polizia dell'Ohio erano nel posto giusto al momento giusto, quando si sono imbattuti in un procione con un barattolo conficcato sulla testa. Il filmato della bodycam mostra gli agenti della polizia di Perkins County Township che si avvicinano all'animale che si dimena, ma quando il procione comprende che il poliziotto gli sta di fatto prestando soccorso si immobilizza per consentire a questi una manovra più celere da eseguire. Non appena ha capito di non essere più in difficoltà l’animale, però, è scappato via verso il suo ambiente naturale. Il video è diventato letteralmente virale.



Che animale è il procione

Il procione è un mammifero appartenente alla grande famiglia dei procinoidi, vive nelle zone boschive vicino ai corsi d’acqua dell’America settentrionale. Si nutre prevalentemente di frutta, di pesce piccoli e di mammiferi. Viene anche definito come orsetto lavatore perché spesso, prima di consumare un cibo è solito lavarlo immergendolo nell’acqua.