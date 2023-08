Kenya, aumenta commercio illegale di carne d'asino per il carovita

Secondo la Direzione delle investigazioni criminali (Dci) la merce era diretta in diverse aree urbane del Paese, dove viene presentata come filetto di manzo a prezzo concorrenziale

Durante un raid degli agenti della contea di Kiambu sono stati recuperati sette asini appena macellati, pronti per la vendita. Si sono intensificate, infatti, in Kenya le operazioni della polizia per fermare la macellazione clandestina di asini, la cui carne viene venduta al dettaglio e finisce senza controlli come “street food” a Nairobi e nel resto del Paese. Il commercio di carne d'asino è uno degli effetti del carovita e dell'emergenza alimentare nel Paese. Durante il raid sono state colte in flagrante alcune persone che cercavano di piazzare la carne.

La carne spacciata per filetto di manzo

Secondo la Direzione delle investigazioni criminali (Dci) era diretta in diverse aree urbane del Paese, dove viene presentata come filetto di manzo a prezzo concorrenziale. Altri rivenditori illegali avrebbero fatto incetta di intestini, reni e altre interiora, venduti a venditori ambulanti di cibo in tutto il Paese.