Allarme sicurezza a Parigi, evacuata la Torre Eiffel

La Torre Eiffel è stata evacuata per un sospetto allarme bomba. Tutti i turisti e i visitatori tra mezzogiorno e le ore 13,30 sono stati allontanati dal monumento simbolo di Parigi. La società Sete, che gestisce la Torre, ha fatto sapere che la procedura si è resa necessaria per ragioni di sicurezza. "La polizia è sul posto con gli artificieri", ha affermato una portavoce della Sete, aggiungendo che si tratta di "una procedura abituale in questo tipo di situazione, che è anche infrequente". L'evacuazione riguarda i tre piani della Torre, compreso il ristorante, così come il piazzale.