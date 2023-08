Migranti, Manica: barca rovesciata, un morto. Vittime nel Mediterraneo

In Italia, l'hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa contava all’alba 2.552 ospiti. In 760 verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che effettuerà un viaggio fino a Porto Empedocle, vicino ad Agrigento. Qui è attesa anche la nave Astral della Ong spagnola Open Arms e quella di Ocean Viking: l'area portuale dovrebbe ritrovarsi ad ospitare in tutto oltre 1.500 persone, un numero superiore alle sue possibilità

Un barcone pieno di migranti - il cui numero al momento è ancora ignoto - si è rovesciato nella Manica mentre navigava fra la Francia e l'Inghilterra. Almeno una persona è morta mentre altre cinque sono "in gravi condizioni". I soccorsi si sono attivati e già almeno 50 persone sono state finora salvate, fa sapere la prefettura marittima francese della regione Manica-Mare del Nord. Le operazioni di ricerca coinvolgono cinque imbarcazioni e un elicottero francese e due navi britanniche nelle acque al largo di Sangatte, dipartimento di Pas-de-Calais ( LO SPECIALE MIGRANTI DI SKY TG24 ). Vittime anche nel Mediterraneo: almeno 2 migranti (tra cui un bimbo) sono morti, altri 5 sono dispersi e altri 13 sono stati salvati dopo il naufragio nella notte di un'imbarcazione con almeno 20 cittadini tunisini, a soli 120 metri al largo di Gabés, nel sud-est della Tunisia. Lo ha annunciato la Guardia nazionale tunisina. Sono in corso ricerche per trovare i dispersi.

La situazione a Lampedusa

Spostando il focus in Italia, i migranti che stanno lasciando l'hotspot di contrada Imbriacola sono 760. Qui, all'alba, c'erano 2.552 ospiti. Sono scortati a piccoli gruppi dalla polizia fino al porto di Lampedusa e verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che effettuerà un viaggio dedicato esclusivamente al trasferimento dei profughi e che in serata raggiungerà Porto Empedocle. Nella struttura di primissima accoglienza, fra poco meno di un'ora, resteranno in 1.792.

La situazione a Porto Empedocle

Sempre a Porto Empedocle (Agrigento) arriverà la nave Astral, della Ong spagnola Open Arms, dove è stata autorizzata a sbarcare i circa 60 migranti che si trovano a bordo dopo un soccorso nel Canale di Sicilia. I migranti verranno trasferiti nella zona portuale dove c'è una tensostruttura che viene utilizzata per le operazioni di transito: triage sanitario e identificazione e dove, al momento, sono già presenti 330 persone. Porto Empedocle è stata indicata come porto di sbarco anche per l'Ocean Viking che dovrebbe arrivare nel pomeriggio con a bordo 371 nordafricani. Considerando anche le 760 persone provenienti dal Galaxy, l'area portuale dovrebbe dunque ritrovarsi ad ospitare oltre 1.500 persone: si tratta di un numero superiore alle capacità della struttura. L'ufficio territoriale del governo sta cercando di trovare gli autobus necessari e centri d'accoglienza siciliani dove vi siano posti disponibili.