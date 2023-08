Chicago, migliaia di papere di gomma nel fiume per beneficenza. VIDEO

Il fiume Chicago si riempie di paperelle di gomma: migliaia di papere gialle sono state gettate nel fiume Chicago negli Stati Uniti per un evento di beneficenza. Si tratta dell’annuale Duck Derby, una gara alla quale si può partecipare pagando una quota per sponsorizzare una papera di gomma. I soldi versati per la partecipazione vengono devoluti alle Special Olympics di Chicago per sostenere adulti e bambini disabili. Il lancio le papere, il cosiddetto splashdown, è avvenuto dal Columbus Drive Bridge mentre la folla guardava le anatre "navigare" verso il traguardo.