Spagna, ondata di caldo estremo: temperature massime oltre i 46°

È di 46.6 gradi la temperatura massima odierna registrata oggi in Spagna, Paese che affronta da inizio settimana un'intensa ondata di caldo. Il dato è stato rilevato presso la stazione meteo dell'aeroporto di Valencia, secondo l'Agenzia statale di meteorologia (Aemet). Sempre nella stessa regione, sono state registrate massime superiori ai 45 o 46 gradi anche in altri punti. Temperature molto elevate sono previste nell'est e nel sud della Spagna peninsulare anche per la giornata di domani. Inoltre è previsto l'inizio di un'ondata di caldo alle Canarie, avverte l'Aemet.