Combattimento Musk-Zuckerberg a Roma? Svelati nuovi dettagli

Da settimane si parla del possibile combattimento in MMA tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. Tra conferme, smentite e indiscrezioni, ora arrivano nuovi dettagli dell’ipotetico scontro. L’11 agosto, Musk con un post ha rivelato che “il combattimento sarà gestito dalle fondazioni mia e di Zuckerberg (non UFC)” – ovvero la più importante organizzazione di arti marziali miste (Mma) a livello globale. Ha anche aggiunto che “il livestream sarà su questa piattaforma (X/ cioè l'ex Twitter ndr.) e su Meta. Tutto nell'inquadratura della fotocamera sarà l'antica Roma, quindi niente di moderno. Ho parlato con il primo ministro italiano e il ministro della Cultura. Hanno concordato una location epica”. Insomma torna d’attualità la possibilità che i due miliardari combattano al Colosseo o in un altro luogo storico della Capitale.