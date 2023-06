Musk vs Zuck, il fight club miliardario che fa impazzire tutti

L'eco del duello intasa l’intelligenza artificiale che inizia a produrre meme in quantità e il sito Tmz dice addirittura che il ministero della cultura italiano avrebbe offerto il Colosseo come location, salvo smentita a rapido giro di posta del Governo. Ma la fantasia non la può fermare una nota

Mi chiamo Elon Decimo Meridio Musk, comandante dell’esercito di Twitter, generale delle legioni Tesla, servo leale dell’unico missile che torna indietro Space X, padre di un razzo esploso, e vi porterò su Marte, in questa vita o nell’altra. La presentazione di Zukerberg immaginatela voi, anche perchè è da giorni che sui social non si immagina altro.

La sfida del secolo, il duello finale, il celebrity death match definitivo tra Super Musk e Capitan Meta. Allora, nelle puntate precedenti: succede che Meta annuncia che potrebbe dar vita a una piattaforma per fare concorrenza a Twitter, Musk la prende male e lancia il guanto: sono pronto a battermi in un match in gabbia, se ci sta anche lui, (Musk si riferisce all’mma che si combatte in gabbia), e Zuckerberg a quel punto (appassionato di ju Jitsu) risponde «Mandami la posizione». Musk propone Las Vegas, dove sennò. Scoppia l’Hashtag, MuskZuck, si intasa l’intelligenza artificiale che inizia a produrre meme in quantità e siamo a oggi, con il sito Tmz che dice addirittura che il ministero della cultura italiano avrebbe offerto il Colosseo come location, Musk è anche stato a Roma qualche giorno fa, l’incredibile si fa verosimile, ma poi arriva la smentita del Ministero, tutto falso, niente Colosseo.

Ma la fantasia non la fermi con un comunicato e allora si continua a pensare al duello del secolo, bookmakers al lavoro, vince Musk è il doppio di lui, vince Zuck è più allenato, vince Musk ha la spunta blu, foto dei due che si allenano, gara per sponsorizzare o trasmettere la scazzotata in mondovisione, la saga continua, prima regola del social fight club, parlare solo del social fight club.