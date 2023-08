Siccità in Spagna, acqua razionata in numerose città della Catalogna

Rubinetti chiusi di notte, niente docce sulle spiagge, piscine pubbliche e private svuotate, divieto di lavare auto per strada o di usare acqua potabile per irrigare piante e giardini. Sono alcune delle misure adottate in sempre più zone della Spagna per far fronte alla siccità dopo diversi mesi di precipitazioni inferiori alla media.

Le restrizioni

In Catalogna è stata dichiarata la situazione di emergenza in 24 comuni ed è stato fissato un limite al consumo quotidiano pro capite d'acqua (200 litri). Nei comuni interessati vivono in tutto circa 26.000 persone. Tuttavia, aggiunge l'agenzia di stampa Efe, per ora non si applicheranno interruzioni delle forniture di acqua dirette nelle case, ma solo a utilizzi di tipo pubblico.

Restrizioni per risparmiare acqua sono attive anche in diversi comuni dell'Andalusia, in particolare in località della provincia di Huelva e a Lucena (Cordoba): tra le principali misure adottate, c'è quella di interrompere le forniture idriche in fasce orarie notturne. Stessa situazione nella Tentudía, situata in provincia di Badajoz (Estremadura). Alcune restrizioni, anche se meno generalizzate, sono poi attive in comuni della Galizia e dell'Aragona.