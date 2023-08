Cina, protesta contro stretta Usa su investimenti tecnologici

La mossa degli Stati Uniti, continua la nota del ministero degli Esteri di Pechino, "ha gravemente violato i principi dell'economia di mercato e della concorrenza leale, creato turbolenze all'ordine economico e commerciale internazionale, scosso la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento globali", danneggiando "gravemente gli interessi della Cina", degli stessi Usa e della comunità business globale. La Cina, continua, "esorta gli Usa a mantenere seriamente la promessa del presidente americano Joe Biden di non volere il disaccoppiamento tra le due economie e di non voler ostacolare lo sviluppo economico della Cina. Allo stesso tempo, l'auspicio è che Washington smetta di "politicizzare, strumentare e utilizzare come armi le questioni economiche, commerciali e tecnologiche", revocando "immediatamente le decisioni sbagliate e le restrizioni agli investimenti in Cina" al fine di favorire "una cooperazione economica e commerciale in un ambiente favorevole". "La Cina esprime seria preoccupazione e si riserva il diritto di adottare misure", conclude la nota, senza menzionare contromisure specifiche.

"Motivi di sicurezza nazionale"

La decisione del presidente Biden che ieri ha lanciato la stretta agli investimenti americani in Cina nel settore hi-tech, secondo quanto affermato da un funzionario dell’amministrazione, è stata dettata da motivi "di sicurezza nazionale e non economici". I paletti imposti nell'ordine esecutivo riguardano i semiconduttori, il quantum e alcuni sistemi di intelligenza artificiale. L'obiettivo del provvedimento, spiegano rappresentanti dell'amministrazione, è ridurre l'apporto delle aziende americane alla ricerca tecnologica in Paesi che suscitano "preoccupazione" in termini di sicurezza per gli Stati Uniti, e "tutelare tecnologie che sono cruciali per la futura generazione di innovazioni in campo militare". "L'amministrazione Biden – sottolinea ancora la Casa Bianca - è impegnata a mantenere l'America sicura e a difendere la sicurezza nazionale tutelando tecnologie che sono cruciali per la prossima generazione di innovazione militare”.