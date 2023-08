Biden visita Grand Canyon e scherza con i giornalisti: "Non saltate"

Mondo

Dopo la caduta del presidente statunitense durante una cerimonia, si è riacceso il dibattito intorno all'età del leader, ricandidato per le prossime elezioni. Ma Biden è in 'buona compagnia'. In giro per il mondo sono infatti diversi i leader anziani al potere, anche con un'età superiore alla sua

"È troppo 'vecchio' per fare il presidente?" "E per ricandidarsi?" sono le domande che vengono poste con più frequenza, ma Biden non è l'unico leader âgé. Secondo un rapporto del Pew Research Center (Prc) il presidente statunitense è anzi in "buona compagnia" e non è neanche il più anziano