Giappone, verso rilascio in mare acqua radioattiva Fukushima

La decisione

Per raffreddare i reattori fortemente compromessi dal disastro dell'11 marzo 2011 (quando uno tsunami colpì la centrale nucleare di Fukushima), in tutti questi anni è stato necessario immettere continuamente acqua marina, che si è contaminata con le scorie radioattive ed è stata immagazzinata. Secondo le autorità giapponesi, i dodici anni di trattamenti di bonifica tramite processi di filtraggio, hanno eliminato quasi tutti i contaminanti radioattivi, in particolare il Cesio 134 e 137, lo Stronzio 90 e lo Iodio 131. Il Giappone ha ritenuto dunque di poter avviare una lenta operazione di sversamento nell’oceano di più di un milione di acque contaminate. L’operazione, come hanno spiegato alcune fonti governative citate dai media nipponici, inizierà al ritorno del premier Fumio Kishida dal vertice trilaterale del 18 agosto previsto a Camp David nel Maryland. In quella occasione il capo dell'esecutivo giapponese illustrerà i dettagli del piano di scarico al presidente americano Joe Biden e al suo omologo sudcoreano Yoon Suk Yeol per determinare poi la data specifica del rilascio delle acque al suo ritorno in Giappone, il 20 agosto.