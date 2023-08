Argentina, terremoto di magnitudo 6.1 Richter nel nord

Al momento non si hanno notizie di danni a cose e persone, ma si temono altre scosse di assestamento

Forte scossa di terremoto nel nord dell'Argentina nella provincia di Santiago del Estero. L'Ingv ha registrato una magnitudo 6.1 sulla scala Richter a una profondità di 602 chilometri. Al momento non si hanno notizie di danni a cose e persone, ma si temono altre scosse di assestamento. Nelle ultime settimane in tutto il Paese si stanno verificando diverse scosse, da nord a sud verso il confine con il Cile. Ma in questa settimana ci sono state già altre due scosse, di media ed alta intensità, nella fascia settentrionale.