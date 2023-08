Regina Elisabetta, nessun evento in Uk nel 1° anniversario della morte

Non è previsto alcun evento pubblico ufficiale per il primo anniversario della morte della regina Elisabetta II, scomparsa all'età di 96 anni l'8 settembre scorso nel castello scozzese di Balmoral. Lo ha affermato un portavoce di Buckingham Palace, secondo cui re Carlo III trascorrerà in privato quel giorno, coincidente anche con la sua ascesa al trono, secondo la tradizione indicata dalla stessa sovrana in occasione delle ricorrenze della morte di suo padre, Giorgio VI, quando lei si concentrava in momenti di riflessione e preghiera. Non ci sarà nemmeno una riunione in forma privata della Royal Family sebbene Carlo e la regina Camilla rimarranno nel periodo estivo a Balmoral, luogo a cui il sovrano è fortemente legato come del resto a tutta la Scozia, mentre i membri senior dei Windsor raggiungeranno in diversi momenti la residenza reale nell'Aberdeenshire. Anche in questo caso viene seguita un'abitudine introdotta della defunta regina, che restava nel castello scozzese nei mesi estivi e veniva raggiunta dai suoi familiari, a riprova delle tradizioni rispettate dalla dinastia britannica.