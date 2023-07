Terremoto in Turchia, scossa di magnitudo 5.5 al confine con la Siria

La scossa è durata 5 secondi. Secondo il prefetto Suleyman Elban, il terremoto non ha causato particolari danni, tranne il crollo di un piccolo edificio da anni abbandonato, e per il momento non sono state riportate vittime o feriti, fa sapere la tv di Stato turca Trt

Un terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito in mattinata Adana, grande città nel sud della Turchia. La scossa è stata avvertita dalla popolazione locale alle 08:44 ed è durata 5 secondi. Secondo il prefetto Suleyman Elban, il terremoto non ha causato particolari danni, tranne il crollo di un piccolo edificio da anni abbandonato, e per il momento non sono state riportate vittime o feriti, fa sapere la tv di Stato turca Trt. Undici scosse di assestamento sono state registrate dopo il sisma, la maggiore di magnitudo 3.2, mentre per il momento non ci sono stati crolli tra i tanti edifici nella zona già danneggiati dal devastante terremoto di febbraio che ha colpito il sud della Turchia, tra cui la stessa Adana, causando oltre 50mila vittime.