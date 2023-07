Al momento non si conoscono ancora le cause della deflagrazione. Un uomo ha perso la vita e altre persone sono rimaste ferite. Molti anche i veicoli e gli edifici di Lilian Ngoyi Street rimasti danneggiati

Nel quartiere centrale degli affari di Johannesburg, in Sudafrica, si è verificata un'esplosione (VIDEO) di origine sconosciuta che ha provocato la morte di una persona e ferito decine di altre. Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno catturato il momento in cui la deflagrazione ha scosso la zona, facendo volare in aria per alcuni metri i taxi minibus e causando una profonda crepa nella strada asfaltata, mentre i passanti cercavano frettolosamente di allontanarsi.

Indagini in corso

Al momento, la causa precisa dell'esplosione non è stata ancora confermata. Il video della CCTV è stato confrontato con le riprese di Reuters che documentano le conseguenze dell'incidente in Lilian Ngoyi Street, per confermare gli edifici e i veicoli danneggiati subito dopo l'esplosione.