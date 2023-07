L'ultimo crooner americano non c'è più. È morto all'età di 96 anni Tony Bennett, uno degli autori americani più conosciuti e apprezzati e consacrato dal successo di uno dei suoi brani più celebri, I Left My Heart in SanFrancisco. Ancora ignote le cause del decesso.

L'ultima esibizione

Come riferiscono i media americani, la morte di Tony Bennett è stata annunciata per prima dalla sua portavoce Sylvia Weiner. L'artista soffriva già dal 2016 del morbo di Alzheimer, come rivelato dalla moglie Susan nel febbraio 2021 a AARP The Magazine. Ha continuato a esibirsi e registrare nonostante la sua malattia e la sua ultima esibizione è stata nell'agosto di quell'anno, quando apparve con Lady Gaga (con cui ha pubblicato gli album "Cheek to cheek" (2014) e "Love for sale", uscito nel 2021) al Radio City Music Hall in uno spettacolo intitolato One Last Time.