Per l'ondata di caldo in Germania, il governo pensa di introdurre la siesta per i lavoratori. Un'idea che presto potrebbe diventare realtà. "Con il caldo dovremmo ispirarci al modo in cui lavorano i Paesi dell’Europa del sud: alzarsi presto, lavorare in modo produttivo la mattina e fare una siesta a metà giornata è un concetto che dovremmo adottare nei mesi estivi", così Johannes Niessen, il presidente dell'Associazione federale dei medici nel servizio sanitario pubblico, in un’intervista al network RND. "Le persone non sono efficienti come al solito quando fa molto caldo. Dormire male senza rinfrescarsi durante la notte porta anche a problemi di concentrazione", ha aggiunto Niessen che agli smart worker ha consigliato invece “un pediluvio freddo sotto la scrivania”. (ALLERTA CALDO PER I LAVORATORI - PREVISIONI METEO 21 LUGLIO)