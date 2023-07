Corea del Nord, cittadino americano supera il confine: arrestato

Serie TV

IL 24 giugno 2022 uscirà la serie televisiva, suddivisa in due parti. La prima stagione arriverà quindi con la ormai consueta formula della Parte 1 e Parte 2, motivo per cui per guardare gli episodi finali si dovrà aspettare ancora un po'. La serie è scritta da Ryu Yong-jae, Kim Hwan-chae e Choe Sung-jun ed è diretta da Kim Hong-sun. Ecco tutti gli attori e le attrici del cast, tra cui spiccano due star internazionali: l’attrice Kim Yun-jin (la mitica Sun di “Lost”) e Park Hae-soo (Cho Sang-woo in Squid Game)