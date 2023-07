California, bambino di 3 anni spara e uccide la sorellina

Una bambina di 1 anno è stata uccisa dal fratellino di 3 anni con un colpo di pistola. È accaduto a San Diego in California, dove la piccola, dopo essere stata colpita alla testa, è stata trasportata in un ospedale locale. Arrivata in pronto soccorso, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Al momento non ci sono altri dettagli sull'episodio.