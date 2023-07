Usa, sparatoria in Georgia: 4 morti, il killer è in fuga

Quattro persone sono rimaste uccise in una sparatoria nella cittadina di Hampton, a sud di Atlanta, in Georgia. Lo ha riferito la polizia alla CNN, precisando che il sospetto killer, Andre Longmore, un afroamericano di 40 anni, è in fuga e chiedendo alla popolazione locale di evitare tutta la zona attorno alla cittadina. La prima chiamata ai servizi di emergenza è avvenuta intorno alle 10:45, ha detto alla CNN una portavoce della contea di Henry, Melissa Robinson.

Ricompensa di 10.000 dollari

Le vittime sono tre uomini e una donna, tutti adulti, hanno aggiunto le forze dell'ordine, senza rendere noti possibili moventi né se l'uomo avesse precedenti o rapporti con le vittime. Il sospetto, residente nella zona e ricercato per omicidio, è armato e pericoloso, hanno ricordato gli agenti.

"Ti inseguiremo in qualunque buco tu stia vivendo e ti fermeremo", ha detto lo sceriffo della contea di Henry, Reginald Scandrett. E' stata offerta una ricompensa di 10.000 dollari a chi fornirà informazioni che possano portare all'arresto dell'autore. Ancora non è chiaro il movente della sparatoria. I quattro omicidi sono avvenuti in luoghi diversi e il killer è residente nella città.