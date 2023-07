Kyoto, l’università dove ci si laurea travestiti da ciò che si vuole

Dress Code? Superman, The Mask, Peppa Pig? Alla Kyoto University ci si può sbizzarrire. Infatti quest’università è nota per essere uno degli istituti più ribelli del Giappone e l’ultima frontiera è permettere che durante la cerimonia di laurea gli studenti indossino letteralmente tutto ciò che desiderano. All’università di Kyoto non esiste una regola che imponga un tipo di abbigliamento, in occasione del gran giorno della laurea. Ed ecco che, per coronare il loro percorso didattico, gli studenti ogni anno si sbizzarriscono con i costumi più assurdi, trasformando la “solenne” cerimonia di laurea in un momento ancora più memorabile.

Non esistono limiti

A marzo uno studente giapponese ha deciso di travestirsi da Zelensky per mostrare solidarietà all’Ucraina. “Da dicembre, quando mi stavo facendo crescere la barba, mi è stato detto che assomigliavo al presidente Zelensky” aveva affermato l’ex studente, che ha celebrato la laurea con tanto di cartelli con su le citazioni del presidente ucraino al Congresso degli Stati Uniti. Ma c’è anche chi coglie l’occasione per mettere in pratica le proprie abilissime doti da cosplayer, sfoggiando costumi impeccabili di personaggi di anime come Sailor Moon o di videogiochi come “Animal Crossing”. Tra gli studenti della Kyoto University non esistono limiti: c’è perfino chi ha pensato di travestirsi da Gesù, o chi ha puntato su un inquietantissimo quanto minuzioso costume da E.T.