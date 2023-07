Usa, maltempo e allagamenti in Alabama e Mississippi. FOTO

Mondo

Joe Biden parte per il tour europeo, dominato dal tema del conflitto in Ucraina. Culmine della missione sarà la partecipazione al vertice Nato a Vilnius (11-12 luglio), che avrà al centro dell’agenda l’espansione dell’Alleanza e la decisione americana di fornire a Kiev munizioni a grappolo. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca ha affermato che il viaggio “mostrerà la leadership del presidente sulla scena mondiale” A cura di Valentina Clemente

Munizioni a grappolo - La decisione di fornire l’Ucraina in munizioni a grappolo è stata “difficile” ma gli ucraini “ne avevano bisogno”. Così Joe Biden alla Cnn. “È stata una decisione molto difficile da parte mia. E ne ho discusso con i nostri alleati, Gli ucraini stanno esaurendo le munizioni, ha aggiunto". Le munizioni a grappolo che gli Stati Uniti invieranno in Ucraina saranno compatibili con gli obici da 155 mm forniti dagli Stati Uniti, un pezzo chiave dell’artiglieria che ha permesso all’Ucraina di riconquistare il territorio nell'ultimo anno

“Rinforzare l’Alleanza” - I “modi per rinforzare l’Alleanza” in chiave Nato sono stati al centro della telefonata tra il presidente Joe Biden e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. I due leader “hanno discusso di una ventaglio di argomenti che verranno portati al summit” Nato di Vilnius, in Lituania, l’11 e il 12 luglio. Tra questi, “i modi per rinforzare l’Alleanza, non vedendo l’ora di continuare queste conversazioni con gli Alleati a Vilnius”. Il cancelliere Scholz ha augurato al presidente e al popolo americano un felice Independence Day