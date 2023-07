Usa Weekly News, Biden autorizza munizioni a grappolo per Kiev

4/18 Twitter POTUS

Secondo tunnel New York-New Jersey - La Casa Bianca ha annunciato il via libera a un finanziamento da quasi 7 miliardi di dollari per la costruzione di un secondo tunnel che passerà sotto il fiume Hudson, e collegherà New York al New Jersey. È il più grande finanziamento federale previsto dal piano infrastrutturale di Joe Biden elargito per un solo progetto. Il tunnel, che sarà realizzato entro il 2035, punta a rinforzare i collegamenti, per un traffico giornaliero di oltre duecentomila pendolari. Il progetto dovrebbe costare in totale circa 17 miliardi di dollari