Francia, dito umano inviato via posta a Macron all'Eliseo

Secondo il magazine francese "Valeurs actuelles", il responsabile sarebbe affetto da disturbi psichiatrici. Sul caso è stata aperta un'inchiesta per minaccia di reato o delitto contro un funzionario eletto

Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto per posta un dito mozzato. Sul caso è stata aperta un’inchiesta per minaccia di reato o delitto contro un funzionario eletto. Il raccapricciante episodio è avvenuto tra il 9 e il 10 luglio, quando al servizio di corrispondenza dell’Eliseo è stata recapitata una lettera contenente una falange umana.

La lettera raccapricciante

Come riporta il magazine francese Valeurs actuelles, il dito amputato apparterrebbe all’autore della missiva che, secondo alcune fonti, sarebbe affetto da disturbi psichiatrici. L’uomo è stato poi identificato e, secondo quanto avrebbe riferito una fonte a Valeurs actuelles, è stata subito avviata l’apposita procedura, in modo che il responsabile potesse essere preso in carico dai servizi competenti ed essere sottoposto a opportuno controllo medico.