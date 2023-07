Auto non si ferma a posto di blocco: un morto vicino alla Casa Bianca

Mondo

Il default è stato evitato: Joe Biden e lo speaker della Camera Kevin McCarthy hanno raggiunto un “accordo di principio” per aumentare il tetto del debito e ridurre la spesa federale. L’accordo, primo passo fondamentale per evitare il caos economico dal 5 giugno in poi, dovrebbe prevedere l’innalzamento del tetto del debito per i prossimi due anni in cambio di alcuni tagli. Ma non è la sola notizia di questa settimana: Ron DeSantis ha ufficializzato la sua candidatura per il 2024 A cura di Valentina Clemente