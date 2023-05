Usa Weekly News, "accordo di principio" sul debito: evitato default

6/14 ©IPA/Fotogramma

Ex trumpiani per DeSantis - Oltre 150 ex funzionari dell’amministrazione Trump sostengono Ron DeSantis alle presidenziali 2024. Alcune fonti informate hanno rivelato che la coalizione chiamata The Eight-Year Alliance è in rapida crescita: “Prestando servizio alla Casa Bianca e in tutto il governo federale, abbiamo lavorato instancabilmente per attuare un'agenda politica significativa, per combattere i burocrati del Deep State e per assicurarci che il pubblico sapesse la verità”, hanno scritto i membri del gruppo sul sito web