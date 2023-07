Francia, bambino di 2 anni scomparso in un Comune di 125 abitanti

La scomparsa

Émile è stato avvistato per l’ultima volta l’8 luglio alle 17.15: due vicini hanno dichiarato di averlo visto giocare da solo in una viuzza di Haut-Vernet. Niente di strano, secondo gli abitanti, considerando che il borgo è abitato da 25 persone in tutto ed è, per questo, considerato sicuro. Per il resto, non si sa nulla: né dove sia Émile, né chi fosse presente in casa al momento della sparizione.