Eredità Aretha Franklin, valido testamento del 2014 trovato nel divano

I guadagni derivanti dai diritti musicali devono essere divisi tra i figli (tutti tranne Clarence, il primogenito, che vive in una casa di cura ed è stato messo sotto tutela a causa delle sue condizioni di salute mentale). Al secondogenito andrà la casa di Bloomfield Hills, una residenza da 1,2 milioni di dollari descritta come "il gioiello della corona"

La diatriba legale

Una diatriba legale che ha visto divisi i 4 figli della cantante. Il terzogenito, Ted White (il più giovane che aveva lavorato con la madre seguendola in tour come chitarrista), sosteneva che l'unico testamento valido fosse quello del 2010 che prevedeva una distribuzione equa dei beni e dei guadagni dei diritti musicali tra i quattro eredi con la clausola che Kecalf e Edward (secondo e quarto figlio della star) dovessero “frequentare corsi di economia e ottenere un certificato o una laurea” per poterne entrare in possesso. Questi due, per anni, hanno asserito invece che il testamento corretto fosse quello del 2014.