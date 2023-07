OceanGate, in vendita il sottomarino Antipodes per 795mila dollari

La storia

Quotato per quasi 800mila dollari, fu costruito nel 1996 da un’altra azienda produttrice di imbarcazioni, Perry Submersibles. Negli anni, fu acquistato da diversi proprietari. L’ultimo fu proprio Stockton Rush, co-fondatore di OceanGate, che decise di comprarlo per effettuare una serie di immersioni per la sua società: stando alle dichiarazioni di Reoch, tutte queste spedizioni – una delle quali fu organizzata per avvistare gli squali e vide la partecipazione a bordo del rapper Macklemore – ebbero sempre successo. Nonostante Antipodes soddisfacesse gli standard del settore, stando all’American Bureau of Shipping, la OceanGate decise di metterlo in vendita: in quel periodo la società di Rush era impegnata nella costruzione del suo primo vero sommergibile, Cyclops I.