Spazio, scoperto il pianeta più riflettente dell'universo

Scienze

La Luna si è avvicinata a Giove e Venere. I tre corpi celesti si sono allineati in cielo per la serata di oggi, 22 febbraio, come si vede anche a occhio nudo: Giove è quello più in alto di tutti, la Luna è al centro e Venere li segue in basso. In foto, l’allineamento dei corpi celesti fotografato a L’Aquila