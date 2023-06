È rimasta per 28 anni chiusa in gabbia, senza mai poter vedere la luce del sole ed esplorare il mondo. Oggi, lo scimpanzé Vanilla ha visto il cielo per la prima volta nel santuario Save the Chimps di Fort Pierce in Florida.

Vanilla ha visto il cielo per la prima volta

La scimmia Vanilla ha trascorso i primi anni della sua vita in un laboratorio di ricerca medica a New York. Successivamente è stata trasferita in un rifugio per la fauna selvatica in California, che ha chiuso i battenti nel 2019: fatto che ha reso necessario un ulteriore trasferimento di Vanilla e di altri 41 scimpanzé. A giugno, insieme a un’altra scimmia (il maschio Shake) è stata trasportata nel santuario Save the Chimps a Fort Pierce, in Florida. Qui, ora, è finalmente libera di esplorare il paesaggio e rilassarsi, insieme ad altri 18 compagni. L’associazione Save the Chimps, che si è occupata del suo trasferimento, ha raccontato che Vanilla, non appena entrata nel santuario, è stata accolta da un abbraccio del maschio alfa Dwight e si è subito integrata nel gruppo.