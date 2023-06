Alcune persone che cercavano lavoro presso l'ufficio privato del co-fondatore di Microsoft, Bill Gates, si sarebbero viste rivolgere domande esplicite sulle loro storie sessuali nel corso dei colloqui. La notizia è stata riporta il Wall Street Journal, che spiega come ad alcune donne sarebbe stato chiesto, da parte dell'agenzia che doveva reclutare personale per conto di Gates, se avessero avuto relazioni fuori dal matrimonio, quale tipo di pornografia preferivano o se si fossero scattate foto con il cellulare in cui apparivano nude. Alle donne sarebbe stato domandato anche se avessero mai "ballato per soldi". A una, se avesse mai contratto malattie trasmissibili attraverso il sesso. Le domande sulla vita privata secondo il quotidiano sono state condotte per valutare se le aspiranti dipendenti potessero essere vulnerabili al ricatto. Il Wsj non è stato in grado di stabilire se a qualche uomo siano state poste le stesse domande, ma nessuno di coloro che hanno parlato con il quotidiano ha detto di averle ricevute.