Usa, addetto pulizie in college spegne frigo e rovina anni di ricerche

Un fastidioso rumore proveniente da un frigorifero avrebbe spinto un addetto alle pulizie del Rensselaer Polytechnic Institute di Troy, negli Usa, a spegnere l’apparecchio, mandando però in questo modo in fumo 25 anni di ricerche universitarie. Il congelatore conteneva infatti microrganismi frutto di ricerche di biologia e chimica che andavano avanti da diversi anni. L'università americana, come riporta il Times Union, ha presentato una denuncia alla Corte Suprema di New York, nella contea di Rensselaer e ha chiesto un milione di dollari in risarcimento danni all'uomo delle pulizie.