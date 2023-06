Russia, Lukashenko: “Situazione con gruppo Wagner sfuggita di mano”

Mondo

La mediazione con Prigozhin come tentativo di salvare l’amico Putin, arrivando a ospitare il ribelle in casa propria, in Bielorussia. Noto anche come “ultimo dittatore d’Europa”, Aljaksandr Ryhoravič Lukašėnka, in Occidente pronunciato anche Lukashenko, è ad oggi ancora il padre padrone di un’intera nazione, la Bielorussia, che controlla sin dal lontano 1994