Il possibile luogo dell'incontro a Las Vegas

Appena emersa la notizia che il progetto del nuovo social è in fase di sviluppo, Musk ha iniziato il battibecco, postando su Twitter un messaggio dove sosteneva di essere pronto "pronto per una rissa in gabbia" con il patron di Meta, il quale ha prontamente risposto con uno screenshot del tweet del tycoon di origini sudafricane con la didascalia "inviami la posizione". Musk ha quindi indicato "Vegas Octagon" come luogo dove potrebbe aver luogo il match. "L'ottagono" è il ring circondato da una gabbia utilizzato per gli incontri dell'Ultimate Fighting Championship (UFC) e che si trova appunto a Las Vegas, Nevada.